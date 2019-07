Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"The Sting Project" treten am Freitag in Judenburg auf © Tom Lamm

Gerade einmal 16 Jahre ist der gebürtige Judenburger Marco Eltner alt, als er durch den Song „Windmills Of Your Mind“ zum Sting-Fan mutiert. „Ich habe damals fünf Alben durchgehört und mir gedacht: Bist du narrisch, das ist richtig cool.“ Kurzerhand steigt er vom Klavierunterricht aus und lernt Bass spielen, wenige Zeit später gründet er seine erste eigene Band. „The Sting Project“ ist bis heute die einzige Sting- und Police-Coverband Österreichs, seit 15 Jahren ist die Truppe nun bereits landesweit unterwegs. Auf den ersten kleinen Auftritt im Gewölbekeller Judenburg folgten Bühnenshows etwa am Rathausplatz in Wien oder beim EM-Public-Viewing im Prater. Das zwischenzeitlich gestartete deutschsprachige Musikprojekt „Liechtenstein“ hat die Zeit nicht überdauert, das „Sting-Project“ aber problemlos