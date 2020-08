Facebook

Wolfgang Eltner © Juergen Fuchs

Unser Winter- und Sommertourismus feierte in den letzten Jahren Rekorde. Kann das trotz Corona so weitergehen? Oder bleibt kein Stein auf dem anderen?

Wolfgang Eltner: Diese Frage kann niemand seriös beantworten. Wir sind alle in der Hand des Schicksals, nicht nur in Österreich, sondern global.