Zu hoch und zu wuchtig – so lautet kurz zusammengefasst die Kritik der Initiative rund um Michaela Rösler an der geplanten Bebauung des sogenannten Tierangers am Fuße der Murauer Altstadt. Mittels Online-Petition und Unterschriftenlisten will diese derzeit die Bewohner der Stadt zum Protest animieren. Getragen wird das Projekt von der Stadtgemeinde selbst, die sich dadurch eine Attraktivierung der Innenstadt erhofft.