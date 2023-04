Am Schillerplatz in Murau wird gebaut – das ist kaum jemandem verborgen geblieben, der in den letzten Monaten in der Bezirkshauptstadt zu tun hatte. Das ehemalige Gebäude der Bezirkshauptmannschaft, das nun seit mehr als 20 Jahren leer gestanden ist, wird komplett saniert und renoviert. Entstehen werden hier Büroräumlichkeiten, öffentliche Flächen sowie fünf neue Wohnungen.