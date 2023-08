Im September 2021 wurde das Asylquartier „Haus Semmering“ in Spital wiedereröffnet, seitdem ist es regelmäßig Gegenstand von parlamentarischen Anfragen. So wollte auch nun wieder der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Hannes Amesbauer von Innenminister Gerhard Karner allerhand in Erfahrung bringen.