Kapfenberg wächst am Deuchendorfer Feld, am Schirmitzbühel und in Diemlach. Warum braucht Kapfenberg so viel Wohnbau?

Kratzer: Früher war das Wohnen in einer Industriestadt sehr zweckmäßig, der Wohnort lag nahe zum Arbeitsplatz. Wer sich heute für einen Wohnort entscheidet, will was erleben, Kultur, Einkaufsmöglichkeiten und eine Kinderbetreuung vorfinden. Wer als Stadt vom Mindestbedarf weg will, muss mehr bieten. Deshalb kümmern wir uns massiv um den Zuzug.