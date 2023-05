Es war 21.20 Uhr, als die neue Kapfenberger Stadthalle endgültig bebte. Errichtet seit März 2021 um 16 Millionen Euro, sorgten Paul Pizzera und Otto Jaus als Höhepunkt eines hochkarätig besetzten Eröffnungskonzerts am Mittwochabend für ein echtes Ausrufezeichen. Als Teil seiner "Comedian Rhapsody"-Tour hatte das Duo, das zu den Riffs von Eminems "Lose Yourself" die Bühne betrat, seine ganze Palette an Hits im Gepäck. Von "Liebe zum Mitnehmen" über das lautstark beklatschte "Hooligans", die emotionalen "Jedermann" und "Mama" bis hin zu "Eine ins Leben" und "Kaleidoskop" reichte das breite Angebot des Musikkabarett-Duos.