Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

LH-Stv. Anton Lang (r.) und Bürgermeister Fritz Kratzer (2. v. l.) präsentieren gemeinsam mit den Architekten Ulrike Tischler und Martin Mechs das Projekt © Ulf Tomaschek

Was lange währt, wird endlich gut. Das trifft auf kaum ein Bauvorhaben in der Region zu wie auf die „Halle für alle“ in Kapfenberg. Schon vor der Jahrtausendwende geisterte diese Idee in den Köpfen von Politik, Verwaltung sowie Sport- und Kulturvereinen. Ernsthafte Anläufe, das in die Jahre gekommene Eisstadion zu sanieren, gab es 2007 und 2015, letztlich scheiterten die Pläne am nicht vorhandenen Geld.