Bürgermeister Karl Rudischer und die WK-Vertreter Martina Romen-Kierner und Franz Skazel © Baumann

Von Donnerstag bis Samstag ging die digitale Mürzer Messe 2020 über die Bühne, die coronabedingt heuer vor allem bei den teilnehmenden Händlern und Betrieben stattfand. Dabei zeigten sich Besucher sowohl Interesse an den Angeboten als auch am Gewinnspiel. Wer nicht selbst in die Stadt kommen wollte, konnte die Messe digital verfolgen. Per Livestream wurde an den drei Messetagen die Übertragung im Internet (mehr als 10.000 Interaktionen), dem Kabelnetz der Stadtwerke Mürzzuschlag und dem JAnetz gesendet.