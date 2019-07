Chili & Co. Mürzzuschlag verschärft sein Messe-Angebot

Am 14. September findet in Mürzzuschlag die erste Chili-Messe statt.

Für Scharfes: Rudischer, Schwaiger, Schlathau und Steininger © Pachernegg

Werner Schwaiger hat ein Ziel: Er will am 14. September schwitzende Gesichter in Mürzzuschlag sehen. Anlass für den Schweißausbruch wird ein Chili-Wettessen bei der ersten Mürzzuschlager Chili-Messe sein. Gemeinsam mit seinen Kollegen der Arbeitsgemeinschaft Eisenhut und der Gemeinde hat er die „scharfe“ Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Dabei steht aber nicht die Gemeinde Mürzzuschlag im Vordergrund, sondern die Welterbe-Region Semmering-Schneealpe. „Langenwang, Mürzzuschlag, Neuberg und Spital sind als Gemeinde eigenständig. Aber für den Besucher sind Gemeindegrenzen uninteressant. Er will einfach eine schöne Zeit bei uns verbringen“, sagt Andreas Steininger, Geschäftsführer vom Naturpark Mürzer Oberland.