Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vertreter der Wirtschaft und der Politik bei der gestrigen Eröffnung der Mürzer Messe © Franz Pototschnig

Viel Publikum und gute Stimmung herrschten schon am Vormittag bei der Eröffnung der Mürzer Messe. „Das Wetter sollte am Wochenende zum Flanieren einladen“, meinte Ronald Fuchs, der Obmann der Mürzzuschlager Kaufleute. Er betonte, dass dem Handel vor allem zwei Probleme zu schaffen mache: der Internethandel und die Einkaufszentren am Rand der großen Städte. Umso wichtiger sei es, dass so viele Mürzzuschlager Unternehmer die Arbeit und Kosten nicht scheuen und nach wie vor bei der Messe mitmachen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.