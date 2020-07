Facebook

Das Pflegeheim Johann-Böhm-Straße in Kapfenberg © Pototschnig

Am Donnerstagvormittag wurde bekannt, dass es im Kapfenberger Pflegeheim Johann-Böhm-Straße einen positiven Corona-Fall gibt. "Eine Mitarbeiterin unseres Pflegeheimes wurde positiv getestet", sagte SHV-Geschäftsführer Oliver Wunsch. Am Freitagabend konnte Wunsch nun gemeinsam mit SHV-Obmann Peter Koch Entwarnung geben. "Alle getesteten Personen sind negativ, eine Bewohnerin muss nachgetestet werden, weil die Probe nicht auswertbar war", sagt Wunsch, am Samstag wird besagte Probe noch einmal genommen.

Betroffene Mitarbeiter und Bewohner bleiben weiterhin in Quarantäne, die verkehrsbeschränkten Mitarbeiter werden relativ bald wieder in den Dienst zurückkehren. Über die Verfügbarkeit manch anderer Mitarbeiter wird am Montag gemeinsam mit der Amtsärztin entschieden, um gegebenenfalls die Bescheide aufzuheben.

