Das neue „Bankerl für alle“ wurde gleich ausprobiert © Martina Pachernegg

Es ist 98,15 Meter lang – das neue „Bankerl für alle“ am Romantischen Bründlweg am Pogusch. In Anlehnung an das Bürgermeister-Bankerl seines Turnauer Amtskollegen hat der St. Lorenzener Ortschef Alois Doppelhofer dieses besonders lange Bankerl zusammen mit Tischler Lambert Hölzl entwickelt.