Im Teich am Bründlweg wurden Pumpen installiert. So soll die Bildung von Algen verhindert werden © Martina Pachernegg

Im Vorjahr gab es am Romantischen Bründlweg am Pogusch allerhand zu feiern –schließlich wurde der Rundwanderweg 20 Jahre alt. Heuer hat man sich wieder viel vorgenommen, wie Bründlweg-Obmann Karl Wenzel erzählt: „Wir waren in den vergangenen Wochen fleißig und haben zahlreiche Renovierungsarbeiten erledigt. Ohne unser Wissen hat uns dann jemand für die Platzwahl der Kleinen Zeitung angemeldet. Das freut uns sehr.“ Allen Arbeiten voran steht ein Bürgermeister-Bankerl auf dem Programm. „Das Bankerl des St. Lorenzener Bürgermeisters wird ein ganz besonders. Es wird gerade angefertigt. Aufgestellt werden soll es von der Jausenstation Hochegger in Richtung Kreisverkehr“, so Wenzel.