Am 28. Juni wird in der evangelischen Kirche Bruck der Abschiedsgottesdienst für Pfarrer Wolfgang Schneider gefeiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Schneider mit seiner Frau Ulrike © KK

Es war gewissermaßen eine Heimkehr, als Wolfgang Schneider am 28. September 2003 vom damaligen steirischen Superintendenten Hermann Miklas in das Amt des Pfarrers der evangelischen Gemeinde Bruck eingeführt wurde. Bereits ab 1987 wirkte er als Vikar in Bruck und Kapfenberg, ehe er ins niederösterreichische Horn und dann nach Enns in Oberösterreich ging. Nach Enns zieht es ihn und seine Frau Ulrike nun erneut. Denn Wolfgang Schneider nimmt ein Sabbatical, ehe er ein Jahr später seine Pension antritt.