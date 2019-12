Die evangelische Kirche in Bruck feiert am Sonntag, dem 8. Dezember, ihren 60. Geburtstag – ein freudiger Tag nach langen Geburtswehen.

Pfarrer Schneider mit Kuratorin Mahrer (r.) und Historikerin Kainz © Ulf Tomaschek

Es war am 7. Dezember 1959, als die evangelische Gemeinde in Bruck mit Fackeln von der Schiffgasse in die Grabenfeldstraße zog, vom provisorischen Betsaal in die neue Kirche. „Endlich Weihnachten in einer eigenen Kirche“, gibt Christl Mahrer, Kuratorin der evangelischen Gemeinde, die damalige Stimmung in der Pfarre wieder.