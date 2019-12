Die evangelische Kirche in Bruck feierte am Sonntag das 60-Jahr-Jubiläum der Kirchenweihe.

Kuratorin Christine Mahrer, Bürgermeister Peter Koch, Senior Pfarrer Wolfgang Schneider und Superintendent Wolfgang Rehner © Stadt Bruck/Katarina Pashkovskaya

Am 7. Dezember 1959 bezog die evangelische Gemeinde in Bruck die neue Kirche in der Grabenfeldstraße. Mit tatkräftiger Unterstützung vieler Freiwilliger wurde damals der seit der Pfarrgründung 1912 gehegte Wunsch nach einem eigenen, würdigen Gotteshaus endlich Realität.