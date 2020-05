Facebook

Die evangelischen Kirchen, wie hier in Bruck, öffnen am Wochenende wieder ihre Pforten © Fotofrosch

Wer am Sonntag von 9.30 bis kurz nach 10 Uhr an der evangelischen Kirche in Bruck vorübergeht, darf sich nicht über ein Summen und Brummen wundern, das aus dem Kirchenraum dringt. Es handelt sich um den Gesang der evangelischen Gemeinde, die sich darüber freut, dass wieder öffentlich Gottesdienst gefeiert werden darf. „Wir feiern in verkürzter Form, natürlich unter Einhaltung aller Vorschriften und mit Mund-Nasen-Schutz. Die Lieder werden wir entsprechend mitsummen und mitbrummen“, erklärt Pfarrer Wolfgang Schneider, der mit dem Maßband akribisch den Kirchenraum vermessen hat. Das Ergebnis: 26 Personen dürfen nach der Zehn-Quadratmeter-Regel mitfeiern.