Der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho schrieb mit "Parasite" Oscar-Geschichte, nun ist der Film auch in den heimischen Kinos zu sehen.

Bong Joon-ho wurde mehrfach ausgezeichnet © Chris Pizzello/Invision/AP

Es war die große Überraschung der diesjährigen Oscar-Verleihung: Der südkoreanische Film "Parasite" erhielt die Preise für den besten Film, beste Regie, bestes Drehbuch und den Auslands-Oscar. Regisseur Bong Joon-ho, zuvor unter anderem für "Snowpiercer" bekannt, avancierte so zum großen Star des Abends. Erstmalig präsentiert wurde der Film im Mai des Vorjahres, ehe er schließlich im Oktober auch in Europa an den Start ging.