Der Kapfenberger Verein Sportbündel nimmt ab Donnerstag an den nationalen Winterspielen in Kärnten teil. Danach geht’s nach Schweden.

Der Verein Sportbündel nimmt ab heute an den Nationalen Winterspielen in Kärnten teil © Sportbündel

Die gesamte österreichische Sportwelt schaut in diesen Tagen nach Kitzbühel, wo ab Freitag die legendären Skirennen stattfinden. Martin Sommerauer, den Obmann des Kapfenberger Vereins Sportbündel, zieht es mit seinen Athleten hingegen in den Süden. Schließlich gehen in Villach ab Donnerstag die sechsten nationalen Winterspielen von Special Olympics über die Bühne. „Es ist immer eine große organisatorische Herausforderung, mit so vielen Athleten an einem Großereignis teilzunehmen. Da geht es zum Beispiel um die Hin- und Rückreise, das Quartier und den Zeitplan vor Ort“, sagt Sommerauer.