Das „Play2gether“-Team wurde vor den Spielen noch mit neuen Dressen ausgestattet © GEPA

Die Basketballer der ece Bulls kämpfen gerade in der Finalserie um den Meistertitel. Bereits jetzt allen Grund zur Freude haben die Sportler vom „Play2gether“-Team, wurden sie vor dem letzten Heimspiel doch mit neuen Dressen ausgestattet. Im Jahr 2011 gegründet, dürfen Projektleiter Andreas Schenk und sein Team mittlerweile über 40 Athleten mit mentalem oder körperlichem Handicap bei den wöchentlichen Trainingseinheiten betreuen: „Als fixer Bestandteil im Vereinsgefüge kann ,Play2gether’ auf das Know-How und die Infrastruktur der Bulls zurückgreifen.“

Gemeinsam arbeitet man nun am letzten Feinschliff, ehe für die ohnehin turniererprobten Sportler bereits das nächste große Turnier ansteht. Vom 7. bis 12. Juni finden die nationalen Sommerspiele von Special Olympics in Vöcklabruck und Umgebung statt. Dabei sind 2200 Athleten und Trainer in 18 Sportarten von Boccia über Reiten bis Basketball im Einsatz. „Das ist die höchste Zahl für nationale Sommerspiele seit der Gründung von Special Olympics Österreich im Jahr 1993“, sagt Heinrich Olsen, Sportdirektor von Special Olympics Österreich. Der Wettkampfmodus ist so gestaltet, dass alle Leistungsgrade berücksichtigt werden, um möglichst vielen Teilnehmern die Chance auf einen Sieg zu ermöglichen.

Regionale Vereine bei den Special Olympics Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg: Motor Activity Training Program (M.A.T.P.); 11 Teilnehmer.

Sportbündel & Pius-Institut: Fußball, Leichtathletik, Tennis, Schwimmen, M.A.T.P., Tanzen, Stocksport; 67 Teilnehmer.

Lebenshilfe Mürztal: Reiten, Schwimmen; 7 Teilnehmer.

ece Bulls: Basketball; 11 Teilnehmer.

Infos zu den Spielen unter: www.brueckenbauen2018.at,

Änderungen vorbehalten.

Die Teilnehmer der Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg nehmen am „Motor Activity Training Program“ teil und trafen sich vor der Abreise noch mit Unterstützer Thomas Marichhofer.

Die Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg geht ebenfalls an den Start Foto © KK

Gut vorbereitet ist traditionell auch das Kapfenberger Sportbündel um Obmann Martin Sommerauer. Ehe der Verein Ende Juni sein 10-Jahr-Jubiläum feiert, geht er in Vöcklabruck gemeinsam mit dem Brucker Pius-Institut an den Start. „Wir trainieren ja durchgehend, ob im Winter oder im Sommer“, sagt Sommerauer, der auf die Unterstützung von vielen Eltern zurückgreifen kann: „Die begleiten uns als Betreuer, sonst wären solche Teilnahmen mit derart vielen Sportlern nicht möglich.“

Eine noch wesentlich weitere Reise als jene nach Oberösterreich hat kürzlich Sportbündel-Athletin Barbara Gubitzer unternommen, für sie ging es gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Abu Dhabi. Weil dort im kommenden Jahr die Special Olympics Weltsommerspiele stattfinden, verknüpfte Kurz seinen Wirtschaftsdialog mit Gesprächen über die österreichischen Erfahrungen auf dem Gebiet der Special Olympics.

Apropos Weltsommerspiele: Da die Teilnahme an nationalen Sommerspielen die Voraussetzung zur Qualifikation für Abu Dhabi ist, nehmen in Vöcklabruck gleich 13 verschiedene Nationen von Andorra bis Russland teil.

