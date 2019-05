Facebook

Die Organisatoren und Unterstützer des Integra-Cups freuen sich auf den 19. Bewerb © Marco Mitterböck

Es ist gelebte Tradition, dass McDonald’s-Chef Andreas Gamsjäger einmal jährlich zu einem Pressegespräch lädt und dabei vertraute Gesichter begrüßen kann. Schließlich findet am kommenden Mittwoch die bereits 19. Auflage des Integra-Cups im Kapfenberger Franz-Fekete-Stadion statt, den Gamsjäger seit der Premiere im Jahr 1999 unterstützt. Über die zwei Jahrzehnte hinweg hat sich das Fußballturnier bewährt, so gehen auch heuer wieder 23 Teams mit 250 Kindern an den Start. Sogar eine Delegation aus Slowenien reist an, um sich ein Bild von der Veranstaltung zu machen, um diese womöglich auch in der Heimat umzusetzen. Trotz des Erfolgs hat Reinhard Pöllendorfer, der Geschäftsführer des Nachwuchsmodells, einen Wunsch für das Jubiläum im kommenden Jahr: „Man sollte sich auf den Ursprungsgedanken besinnen, mehr auf Integrationskinder setzen und weg vom Leistungsgedanken gehen.“ Auch Öziv-Präsident Günter Trub bestätigt: „Der Siegeswille hat überhandgenommen.“

