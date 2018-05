Facebook

© Marco Mitterböck

Schöne Tore, trickreiche Spieler und das eine oder andere Foul, all diese Zutaten bekamen die Zuseher am Mittwoch in Kapfenberg ebenso serviert wie Donuts und erfrischende Getränke. Die 18. Auflage des Integra-Cups lockte abermals 26 Mannschaften aus der ganzen Steiermark und sogar aus Slowenien auf die Trainingsplätze des Franz-Fekete-Stadions.In fünf Gruppen spielten sich die Teams dabei jeweils den Sieg aus. Überzeugen konnten zum Beispiel die Mädchen der SMS Trofaiach: Zum erst zweiten Mal dabei, setzten sie sich in ihrer Altersklasse durch und stellten mit Jasmin Reichmann zugleich die Torschützenkönigin (8 Tore). Die gesammelten Gruppensieger: