Neben dem Preisgeld von 2000 Euro gab es auch einen Matchball, den das Nachwuchsmodell an den SC Parschlug überreichte © NMW

Das Jahr 2019 war für den Kapfenberger Fußball ein spannendes. So feierte der KSV 1919 im Juli mit einem großen Fest sein 100-Jahr-Jubiläum, während das Nachwuchsmodell im April sein Mädchenfußball-Projekt an den Start schickte. Seitdem trainieren 35 Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren bis zu drei Mal pro Woche auf dem Sportplatz der Austria Kapfenberg-Schirmitzbühel sowie im angrenzenden Turnsaal, Interessierte sind jederzeit willkommen. „Als Folge davon wird ein Mädchenteam im Frühjahr 2020 in der U12-Meisterschaft der Burschen im Gebiet Mur-Mürztal antreten“, sagt Nachwuchsmodell-Geschäftsführer Reinhard Pöllendorfer.