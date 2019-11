Mürzzuschlag Aus dem Bauhof wird der neue Merkur-Markt

Der Mürzzuschlager Merkur-Markt siedelt auf das Areal des Bauhofs, der in der Nähe der Mürzer Stadtwerke neu errichtet wird.

Bürgermeister Karl Rudischer, Bernd Kohlbacher (Firma Kohlbacher) und Baudirektor Peter Drexler (v. r.) erläutern die neuen Vorhaben © Martina Pachernegg

Seit einigen Jahren sucht der Lebensmittelmarkt Merkur an der Grazer Straße 25 in Mürzzuschlag nach einem neuen Standort. Jetzt wurde in Kooperation mit der Mürztaler Baufirma Kohlbacher ein neuer Standort gefunden. Konkret geht es um das Areal des derzeitigen Bauhofs. Dort ist die Firma Kohlbacher bereit, ein neues Gebäude zu errichten.