Der Müll wird umgeladen © Michaela Auer

Die Reihen im Kapfenberger Mehrzwecksaal waren am Donnerstagnachmittag bei der 37. Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes-Mürzverbandes gut gefüllt. Fritz Kratzer, Kapfenberger Bürgermeister, führte durch die Sitzung und bat gleich zu Beginn seinen Aflenzer Amtskollegen Hubert Lenger um die Präsentation des Voranschlags für das kommende Jahr. Dieser sprach von einem ausgeglichenen Haushalt. „Im Entwurf haben wir einnahmen- und ausgabenseitig 4,120.000 Euro festgesetzt“, so Lenger. Andreas Zöscher, Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsverbands-Mürzverbandes, sprach auch von geplanten Investitionen für das Jahr 2019. So sollen beispielsweise Brandschutzmaßnahmen im Bereich der Sperrmülllager getroffen werden, und die Errichtung von Umladeboxen für Siedlungsabfälle steht an. „Hier ist ein Rammschutz notwendig“, erklärte Zöscher.

