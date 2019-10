Die Ideen eines Nachbarschaftsprojekts am Schirmitzbühel werden nun umgesetzt. Die neue Hundewiese wird noch ausgebaut.

Kurt Schwarz, Gernot Passath, Elisabeth Zupanc-Dunst und Fritz Kratzer © Marco Mitterböck

Der Ortsteil Schirmitzbühel spielt in der Kapfenberger Stadtentwicklung eine zentrale Rolle, daran hat neben der Sanierung bestehender Häuser auch die Bebauung des nördlichen Areals mit bis zu 200 neuen Wohnungen einen Anteil. Um das Zusammenleben auf dem Schirmitzbühel in geregelte Bahnen zu lenken, hat der ISGS im Vorjahr das Nachbarschaftsprojekt „Tür an Tür“ ins Leben gerufen. „Dabei war den Bürgern die Belebung des Marktplatzes ein Anliegen“, erklärt ISGS-Geschäftsführerin Elisabeth Zupanc-Dunst. Zusätzlich wird die Buslinie vom Kreisverkehr bis zur Schule erweitert, die dafür Konzessionen liegen der MVG bereits vor.