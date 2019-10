Lange hatte es Konflikte zwischen Sportlern, Spaziergängern, Radfahrern und Hundebesitzern über die Benützung einer - bislang inoffiziellen - Hundewiese gegeben. Nun wurde diese offiziell in Betrieb genommen.

Die neue Hundewiese wurde nun offiziell ihrer Bestimmung übergeben © Kapfenberg

Über mehrere Jahre hinweg hat die Diskussion um das Angebot an Hundewiesen in Kapfenberg Bevölkerung und Politik gleichermaßen beschäftigt. Den vorläufigen Höhepunkt erreichte der Konflikt schließlich im heurigen April, weil die Interessen von Sportlern, Spaziergängern, Radfahrern und eben Hundebesitzern aufeinanderprallten. Der Hundetreffpunkt nahe des Flugplatzes, so die offizielle Bezeichnung, war aufgrund des fehlenden Zauns nämlich keine offizielle Hundewiese. Aus rechtlicher Sicht bestand deshalb wie im restlichen Stadtgebiet Leinenpflicht, die häufig aber missachtet wurde.