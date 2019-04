Facebook

Der Hundetreffpunkt umfasst 18.000 Quadratmeter und wird vom Dienstleistungszentrum gepflegt © Marco Mitterböck

Mit dem Beginn des Frühlings und den steigenden Temperaturen zieht es auch die Hundebesitzer vermehrt in die Natur. In Kapfenberg stellt vor allem die an der Pötschachgasse gelegene Wiese nördlich der Mürz ein beliebtes Gebiet dar. Nahe des Flugplatzes angesiedelt, zieht es sogar Hundebesitzer aus Mariazell nach Kapfenberg, um mit ihren Vierbeinern zu toben. Scheint die Sonne, nutzen Dutzende Hunde das Angebot.

Nach dem Verkauf des nördlichen Teils der Wiese an die Firma Pankl umfasst die verbliebene Fläche 18.000 Quadratmeter, heißt es seitens der Stadtgemeinde Kapfenberg. Die Stadtgemeinde hat dieses kleine Naherholungsgebiet für Mensch und Tier außerdem mit einem Bachlauf und einem Weg attraktiviert. Die Pflege wird vom städtischen Dienstleistungszentrum übernommen.

