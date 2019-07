In Kapfenberg sind zwei neue Hundewiesen geplant. Sie sollen künftig Konflikte zwischen Hundebesitzern und Sportlern vermeiden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der bisherige Hundetreffpunkt in der Pötschachgasse hat immer wieder für Konflikte gesorgt © Marco Mitterböck

Ein 18.000 Quadratmeter großes Areal in der Pötschachgasse, gelegen zwischen Kapfenberger Flugplatz und High-Tech-Park, hat in den vergangenen Monaten immer wieder für Spannungen zwischen Hundebesitzern, Läufern, Radfahrern und einem benachbarten Bauern gesorgt. Schließlich handelt es sich dort um keine eingezäunte Hundewiese, sondern um einen nicht eingezäunten Hundetreffpunkt, es besteht also Leinenpflicht.