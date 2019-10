Facebook

Im Mürzer Oberland hat man 2020 wieder allerhand vor © Steininger

Die letzten Wochen waren für den Naturpark und Tourismusverband Mürzer Oberland von Büroumbau und Installation der neuen Postpartnerstelle, der mit Unterstützung der Marktgemeinde Neuberg nun fertiggestellt wurde, gekennzeichnet. Am Dienstag jedoch widmete sich die Kommission des Tourismusverbandes in der Budgetsitzung wieder ihren eigentlichen Kernaufgaben. Dabei wurden die Weichen für die Tourismusarbeit im Mürzer Oberland für 2020 gestellt - immerhin bewegt der Tourismusverband gemeinsam mit dem Naturparkverein rund 400.000 Euro jährlich an Budgetvolumen.