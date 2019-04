Mit „Klimaversum“ wurde am Montag in Neuberg eine Ausstellung eröffnet, die sich spielerisch mit dem Klimawandel auseinandersetzt.

Die Ausstellung ist in der früheren Volksschule Altenberg zu Gast © Marco Mitterböck

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat mit dem Unterschied zwischen Wetter und Klima so seine Probleme. Sein österreichischer Amtskollege Alexander Van der Bellen kann die zwei Begriffe hingegen ganz genau unterscheiden, das stellte er kürzlich bei der Eröffnung des Klimawandel-Erlebniswegs in Neuberg unter Beweis. Nur wenige Meter entfernt, in der früheren Volksschule Altenberg, wurde am Montag wiederum eine thematisch wunderbar dazu passende Ausstellung eröffnet: „Klimaversum“, eine Ausstellung zum Erforschen des weltweiten Klimas, also des statistischen Durchschnitts der Atmosphäre von 30 Jahren.

