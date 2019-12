Im Naturpark Mürzer Oberland setzt man verstärkt auf sanften Rad-Tourismus per E-Bike. Dafür gibt es jetzt ein Netz aus Ladestationen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem E-Bike geht es komfortabel durch den Naturpark © Andreas Steininger

Radfahren liegt im Trend, auch im Naturpark Mürzer Oberland. Um das anspruchsvolle Gelände leichter zu bewältigen, wird hier speziell auf E-Bikes und die zugehörige Ladeinfrastruktur gesetzt. Mit den elektrisch unterstützten Fahrrädern soll auch die klimafreundliche Fortbewegung angekurbelt werden. Insgesamt stehen den E-Radfahrern seit dieser Saison 27 E-Bike-Ladestationen in Neuberg an der Mürz, St. Barbara, Mürzzuschlag, Spital am Semmering, Krieglach, Kindberg, Langenwang und der Stanz zur Verfügung. Bis zu vier E-Bikes können gleichzeitig aufgeladen werden, wobei die Ladung über ein spezielles Ladekabel funktioniert. Das Kabel können sich die Biker bei den Betreibern der Ladestationen kostenfrei ausleihen.