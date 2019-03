Facebook

Die Ladestation beim JaCafé in Neuberg © Steininger

Das Radfahren nimmt aus touristischer Sicht in unserer Region einen immer größeren Stellenwert ein, das gilt auch für den Naturpark Mürzer Oberland. Dort wurden nun im Rahmen des E-Bikeprojektes "Mürztal" beim Ja-Café in Neuberg die ersten Ladestationen montiert. "Danke an die Stadtwerke Mürzzuschlag für die fachkundige Installation und an das JaCafe für die Mitarbeit bei diesem regionsweiten Radprojekt", sagt Naturpark-Geschäftsführer Andreas Steininger. In den nächsten Tagen werden noch beim Freinerhof, beim Teichwirt Urani, beim Altenbergerhof und bei der Michlbauerhütte auf der Schneealm die weiteren Ladestationen installiert.