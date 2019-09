Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Darsteller verzauberten – und trotzten Wind und Wetter © DARNHOFER

Böse Zungen behaupten ja, dass der Steirische Zauberwald im Naturpark Mürzer Oberland bestens geeignet ist, will man eine Veranstaltung bei Schlechtwetter besuchen. Die letzten drei Jahre war das so, und auch heuer beim 16. Zauberwald in Altenberg musste am Samstag die Veranstaltung unterbrochen werden. Zum Trost präsentierte sich dann der Sonntag als perfekter Veranstaltungstag. So verzauberten 42 Darsteller, darunter 28 Jugendliche und Kinder, als Elfen, Hexen, Kobolde und andere Waldgeister die gut und gerne 1100 Besucher. Gemeinsam mit dem Tourismusverband, der Marktgemeinde Neuberg, den Grundbesitzern und zahlreichen Vereinen organisierte der Naturparkverein Mürzer Oberland unter Obmann Siegfried Darnhofer den Zauberwald, dessen 17. Auflage Anfang September 2020 schon fix eingeplant ist.