Vom 6. Juli bis 8. September geht der Kultursommer am Semmering über die Bühne.

Intendant Florian Krumpöck und Bürgermeister Horst Schröttner © Martina Pachernegg

Das Südbahnhotel und das Kurhaus am Semmering werden erneut zur Bühne des Kultursommers am Semmering. Zwischen 6. Juli und 8. September sind 60 Veranstaltungen in den Bauten der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert geplant. Tickets sind bereits erhältlich.

