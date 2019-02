Facebook

Anstatt dieser Brücke bei der Abzweigung nach Parschlug soll ein Kreisverkehr kommen © (c) Pototschnig Franz

Ein großes Bauvorhaben in Kapfenberg, das sechs Millionen Euro kosten soll, befindet sich derzeit in der Warteschleife: Die fast parallel geführten Straßen B 116 und L 138 vom Gasthaus Tödtling hinauf zum Schirmitzbühel sollen zu einer Straße vereint werden. Ein neuer Kreisverkehr bei der Parschluger Kreuzung soll den Verkehr verteilen, auch in Richtung einer Wohnsiedlung am Deuchendorfer Feld, die allerdings erst gebaut werden muss.

