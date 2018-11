Facebook

Gerhard Golenia, Harald Trummer, Citymanager Alfred Pech, Karin Pfusterschmied, Bürgermeister Peter Koch und Harald Frager © Bruck/Pashkovskaya

Die Tage werden kürzer, die Sehnsucht nach Weihnachtsliedern nimmt zu. Grund genug, um in Bruck nun die Weihnachtszeit einzuläuten. Mittelpunkt eines umfangreichen Produkts ist erneut die Waldweihnacht auf dem Hauptplatz. Eingebettet in die historische Altstadt lädt das romantisch gestaltete Hüttendorf ab 22. November an fünf Wochenenden jeweils Donnerstag bis Sonntag zum Verweilen ein. Die offizielle Eröffnung der Waldweihnacht erfolgt am Freitag, den 23. November, um 18 Uhr.