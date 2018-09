Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch an Jugend mangelt es dem Krieglacher Schützenverein nicht © KK

Es war am 3. August 1978, als Johann Ernst Graf von Thun, Josef Hochrainer sen., Helmut Köhler, Franz Neuburger, Josef Ebner, Herbert Flucher, Josef Hochrainer jun., Franz Trois sen. und Franz Trois jun. den Schützenverein Krieglach aus der Taufe hoben. Das Schießlokal befand sich im alten Konsum, neun Jahre später übersiedelte der Verein in den Keller des Gasthofs Schlamp in Schwöbing. 2005 bezog der Verein nach 1600 geleisteten Arbeitsstunden und mithilfe des damaligen Bürgermeisters Jakob Schrittwieser die jetzige Schießstätte am Hauptplatz.