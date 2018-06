„Unterwegs in Österreich“ hält in vielen Gemeinden in der Region. Den Anfang machen am heutigen Montag Ratten und Krieglach.

"Guten Morgen Österreich" kommt wieder in die Region © Pachernegg

Ab Montag, dem 25. Juni, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio Halt in der der Region. Eva Pölzl (Montag bis Donnerstag) bzw. Nadja Mader (Freitag) und Oliver Zeisberger (Montag bis Freitag) melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, und Nina Kraft begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend. Dabei stehen Ratten (Montag), Krieglach (Montag und Dienstag), St. Lorenzen (Mittwoch), Neuberg (Donnerstag) und Mürzzuschlag (Freitag) im Fokus.