Gemma Steirer schaun! Rund 200.000 Wienerinnen und Wiener pilgern von 8. bis 12. April auf den Wiener Rathausplatz zum Steiermark-Frühling. Mittendrin im Steiermark-Trubel ist das Hochsteiermark-Dorf mit seinen „Bürgermeistern“ Nino Contini und Ute Gurdet. Mit steirischem Tafelspitz-Kebab und Krautfleckerln aus dem Käselaib, Spagatkrapfen aus der Haubenküche von Andreas Krainer und dem Steckerlfisch von Decleva wurden die Wiener Herzen im wahrsten Sinne weichgekocht.

Krainer wurde im März vom „Großen Restaurant und Hotel Guide 2026“ zu „Österreichs Koch des Jahres“ gekürt. Der Mürztaler Haubenkoch stand auch bei der Eröffnung auf der Hauptbühne und weihte etwa Motorsport-Legende Helmut Marko und Ski-Star Nici Schmidhofer in die Geheimnisse des Kochens ein.

„Die ersten zwei Tage sind super angelaufen. Neu hinzugekommen ist ja der Mittwoch, bereits an diesem Tag waren unzählige Gäste bei uns. Schließlich ist und bleibt Wien unser größter Markt“, erklärt Hochsteiermark-Geschäftsführerin Ute Gurdet. Hochsteiermark-Vorsitzender Nino Contini ergänzt: „Ebenso wichtig ist für uns die Stammgast-Pflege. Viele Urlaubsgäste aus Wien besuchen uns jedes Jahr hier in Wien.“

Ebenso ein bemerkenswerter Faktor: Man trifft nicht nur die Wiener beim Steiermark-Frühling, sondern unzählige Hochsteirer, die sogar busweise nach Wien kommen, um hier als Steiermark-Botschafter aufzutreten. Unter anderen im Hochsteiermark-Dorf gesichtet: Minister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie die Staatssekretärinnen Barbara Eibinger-Miedl und Elisabeth Zehetner, Landeshauptmann Mario Kunasek, LH-Stellvertreterin Manuela Khom, die Landesräte Simone Schmiedtbauer und Hannes Amesbauer, LAbg. Conny Izzo, sowie die Bürgermeister Maria Fischer (Spital/Semmering), Arno Russ (St. Barbara/Mürztal) und Rudolf Hofbauer (Langenwang). Weiters Michael Feiertag als Chef des Steiermark Tourismus und Influencerin Cheyenne Ochsenknecht.