Nachdem der junge Mürztaler verschlafen hat, startet seine Verhandlung am Brucker Bezirksgericht mit einiger Verspätung. „Haben Sie in der Nacht davor so ruhig schlafen können?“, fragt Richter Michael Auracher nach. „Na“, entgegnet der Angeklagte prägnant, nachdem ihn wenige Minuten zuvor der Bewährungshelfer aus dem Schlaf geklingelt hatte.

Einschlägig vorbestraft

Der 19-Jährige muss sich an diesem Tag vor Gericht verantworten, weil er einem Mädchen ohne deren Zustimmung ein Video seines erregtierten Gliedes geschickt hat. „Das ist seit September 2025 strafbar. Haben Sie das gewusst?“, fragt Auracher den Angeklagten weiter.

Dieser zeigt sich reumütig: „Erst als die Polizei bei mir war. Wie ich das Video geschickt habe, war ich betrunken und habe nicht nachgedacht.“ Nicht nachdenken scheint für Auracher schließlich das richtige Stichwort zu sein. Er führt schließlich die drei Vorstrafen des jungen Mannes an. Eine davon ist wegen sexueller Nötigung, also sogar einschlägig. Außerdem soll er dem selben Mädchen Geld für Sex geboten haben.

Bewährungshilfe und Psychotherapie

Der angeklagte Mann gibt sich in der Verhandlung weiter wortkarg, der von der Polizei ausgewertete Chatverlauf ist schwer belastend. Richter Auracher wird deswegen noch einmal deutlich: „Es gibt jetzt eigentlich nur mehr zwei Türen. Wenn Sie durch die erste gehen, kommen Sie ins Gefängnis. Bei der zweiten Tür arbeiten Sie besser mit Bewährungshilfe zusammen und bekommen Ihr Leben in den Griff. Es ist Ihre Wahl.“

Er verurteilt den jungen Mann dementsprechend zu zwei Monaten Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von drei Jahren und verlängerte auch jene bei seinen anderen Strafen auf fünf Jahre. Die Bewährungshilfe bleibt aufrecht und der Mürztaler ist dazu angehalten, sich in eine psychotherapeutische Behandlung zu begeben.