Die Welle an Unterstützung für das Reha-Zentrum in Aflenz reißt nicht ab: Nachdem sich am Ostermontag zahlreiche pensionierte PVA-Funktionäre in einem offenen Brief für dessen Erhalt aussprachen, übermittelte nun auch der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek ein Schreiben an Bundesministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ein weiteres an PVA-Obmann Peter Schleinbach.

Das Reha-Zentrum in Aflenz steht vor einer unsicheren Zukunft © KLZ / Eva Pretterhofer

Gemeinsames Vorgehen wäre „wichtiges Signal“

„Mit großer Besorgnis“, habe er die Pläne der PVA verfolgt, schreibt Kunasek am Mittwoch an Schumann und verweist auf die hohe Anerkennung, welche die Klinik im Luftkurort genießt: „Eine Schließung würde nicht nur den Verlust eines bewährten und funktionierenden Angebots bedeuten, sondern hätte auch erhebliche Auswirkungen auf die regionale Versorgung sowie auf die betroffenen Patienten.“

Weil auch die regionale Wirtschaft unter dem Verlust von Arbeitsplätzen stark leiden würde, ersucht Kunasek die Bundesministerin, „gemeinsam mit mir gegenüber der Pensionsversicherungsanstalt für den Erhalt des Standortes Aflenz einzutreten“. Eine solche Geschlossenheit wäre ein „wichtiges Signal“, meint der steirische Landeshauptmann.

Ministerin: Patientensicht muss „ernst genommen werden“

Grundsätzlich bedarf es für eine etwaige Schließung nicht die Genehmigung des Bundes. Eine solche Entscheidung würde die PVA prinzipiell im Rahmen der Selbstverwaltung treffen. Das Sozialministerium überprüft daher in erster Linie, ob diese rechts- oder grob zweckwidrig wäre. Ein Eingriff ist nur vorgesehen, wenn durch die PVA-Pläne gesetzliche Bestimmungen verletzt werden.

Dem Sozialministerium sei bisher von Seiten der PVA versichert worden, dass noch keine endgültige Entscheidung über den Standort getroffen wurde. „Dennoch ist der Ministerin bereits im Vorfeld der Entscheidung wichtig, dass gemeinsam und mit Nachdruck an tragfähigen Lösungen gearbeitet wird. Es braucht ein konstruktives Zusammenwirken aller Beteiligten, um Wege zu finden, die sowohl den Versorgungsbedarf der Menschen als auch die berechtigten Interessen der Regionen berücksichtigen“, erklärt Martin Mandl, Sprecher der Ministerin.

Bundesministerin Korinna Schumann (SPÖ) © APA / Roland Schlager

Des Weiteren mahnt Schumann ein, dass man nicht aus den Augen verlieren dürfe, was eine Schließung für betroffene Patientinnen und Patienten bedeute: „Ihre Perspektiven müssen von Anfang an mitgedacht und ernst genommen werden. Daher erwarte ich, dass alle Verantwortlichen – sollte es tatsächlich zu einer Schließung kommen – mit größter Sorgfalt prüfen, wie bestehende Strukturen bestmöglich erhalten und sinnvoll nachgenutzt werden können.“

PVA soll Alternativen prüfen

Parallel hat sich Kunasek am Donnerstag auch schriftlich an PVA-Obmann Peter Schleinbach gewandt, heißt es auf Nachfrage aus dem Büro des Landeshauptmanns. Darin habe er nachdrücklich ersucht, „sich für den Erhalt des Standorts Aflenz einzusetzen und mögliche Alternativen zu einer Zusammenlegung sorgfältig zu prüfen.“ Die PVA-Verantwortlichen selbst seien in dieser Angelegenheit noch nicht an Kunasek herangetreten.

Mario Kunasek © GEPA pictures/ Philipp Brem

Zudem verweist man auf einen gemeinsamen Antrag der FPÖ-, ÖVP- und SPÖ-Fraktionen im Landtag, der die Landesregierung dazu auffordert, sich bei PVA und Bund für einen Erhalt stark zu machen. „Dieser Antrag wird am Dienstag (14. April) im zuständigen Ausschuss des Landtages behandelt“, erklärt man und bezeichnet diesen als „Schulterschluss“.