Es war ein klares Zeichen, das Politik, Gewerkschaft und Bevölkerung am Samstag in Aflenz setzten. Rund 1500 Personen demonstrierten am späten Vormittag mit Plakaten und Trillerpfeifen im Luftkurort gegen eine mögliche Schließung des Reha-Zentrums. Eine solche ist Teil interner Überlegungen der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), im Zuge einer geplanten Zusammenlegung der Reha-Zentren Aflenz und St. Radegund.

Demo für das Reha-Zentrum in Aflenz

Aufgrund der großen Anteilnahme fällt die Bilanz zur Solidaritätsbekundung natürlich positiv aus: „Wir sind sehr zufrieden“, meint Bürgermeister Hubert Lenger. Reha-Betriebsrätin Eva Hirschmanner erzählt: „An und für sich war es ein voller Erfolg. Unser Plan, mit Hilfe der Gewerkschaften und Parteien derartig zu mobilisieren, ist voll aufgegangen.“

Betriebsrätin Eva Hirschmanner zeigt sich dankbar für den großen Zulauf bei der Solidaritätsbekundung © KLZ / Eva Pretterhofer

Demo in Wien, „wenn es notwendig ist“

Von der PVA selbst haben weder Lenger noch Hirschmanner bis Montagmittag eine Reaktion auf die Demonstration erhalten. Damit habe man auch nicht gerechnet, meint die Betriebsrätin. Ungeachtet dessen werde man aber weiterkämpfen: Man sei derzeit im Begriff, das weitere Vorgehen zu koordinieren und diesbezüglich auch im Austausch mit den Gewerkschaften. Wie genau die nächsten Maßnahmen aussehen werden, werde man voraussichtlich nach Ostern entscheiden, so Hirschmanner.

Bürgermeister Hubert Lenger (rechts im Bild) schließt einen Protest in Wien nicht aus © KLZ / Eva Pretterhofer

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher ließ unterdessen bereits am Samstag anklingen, dass man über eine Folge-Demo in Wien nachdenkt, falls die Forderungen nicht gehört werden. „Dass wir noch nicht fertig sind, ist uns allen klar. Wenn es notwendig wird, dann werden wir in Wien aufmarschieren“, bestätigt Bürgermeister Lenger. Abgesehen davon werde man weiter in den entsprechenden Gremien und Bereichen an einer Lösung arbeiten. „Die Petitionen werden auch eingebracht“, so Lenger.