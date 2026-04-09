Chandigarh ist eine Planstadt, die Mitte des 20. Jahrhunderts im Norden Indiens gegründet wurde und heute bereits eine Millionenmetropole ist. Die Stadt steht für Fortschritt, wobei es allerdings auch Schattenseiten gibt. Zwar wurde Chandigarh noch im Vorjahr öffentlichkeitswirksam zur ersten „slumfreien Stadt Indiens“ erklärt, doch laut der Ärztin Magdalena Grießler haben sich die Armenviertel nur an die Stadtgrenze verlagert. „Das macht es für die Leute noch schwieriger, zu einer medizinischen Versorgung zu kommen.“ Oftmals fehle auch das Geld für einen Arztbesuch.

Auch in Chandigarh ist die Armut spürbar, vor allem am Stadtrand © Jugend Eine Welt

Grießler stammt aus Voitsberg und leitet gemeinsam mit Patrick Killmaier das Gesundheitszentrum in Mariazell. Daneben ist die 37-Jährige immer wieder ehrenamtlich für die Entwicklungsorganisation „Jugend Eine Welt“ in Gebieten im Einsatz, in denen es oft schon an medizinischer Basisversorgung mangelt.

Im Februar war sie für zwei Wochen Teil des Teams der „Mobilen Klinik“, einem umgebauten Bus, der in den Slums von Chandigarh unterwegs ist. „Wir führen zum Beispiel ein Blutbildgerät mit, denn sehr viele Menschen dort leiden durch Unterernährung an Blutarmut, die vor allem für Kinder, Frauen und Schwangere besonders gefährlich ist.“

„Mobile Klinik“ erreicht 30.000 Leute

Mit dabei habe man auch Basismedizin, um zum Beispiel bei Eisenmangel entsprechende Präparate bereitzustellen. Die „Mobile Klinik“ ist ein Projekt der Salesianer Don Boscos, einer Partnerorganisation von „Jugend Eine Welt“, wobei medizinisches Personal an 21 Stationen im Einsatz ist und rund 30.000 Menschen erreicht. „Man kommt dabei mit allem, was es auch bei uns gibt, in Berührung und zusätzlich auch mit vielen armutsbedingten Erkrankungen wie etwa Durchfall.“ Zur Prävention will man neben medizinischer Basisversorgung den Leuten auch die Wichtigkeit von Hygiene und etwa dem Abkochen von Wasser vermitteln.

Ein zur „Mobilen Klinik“ umgebauter Bus ist an Orten im Einsatz, an denen keine Gesundheitsversorgung existiert © Jugend Eine Welt

Grießler war im Vorjahr auf einem ähnlichen Einsatz im westafrikanischen Staat Ghana. „Es ist unglaublich schön, mit welch wenigen Mitteln man helfen kann“, erklärt sie ihre Motivation. Die Leute würden ihr außerdem sehr viel zurückgeben. „Uns geht es so gut in Österreich, wir jammern auf hohem Niveau. Wenn man sieht, mit welchen Mitteln viele Leute leben, dann hat man einfach das Bedürfnis zu helfen.“ Um den Betrieb der „Mobilen Klinik“ zu finanzieren, sammelt „Jugend Eine Welt“ auch Spenden.