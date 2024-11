In Aflenz trafen sich am Dienstag zahlreiche Betreiber von Kleinskigebieten und Schleppliften von Stuhleck bis Lobmingtal zum 6. Steirischen Schlepplift-Tag. Bekanntermaßen befindet sich im Kurort ja die Bürgeralm, die sich die Teilnehmer im Rahmen der Tagung auch angesehen haben. „Es ist interessant, man sieht auch einmal ein anderes Skigebiet und kann vielleicht etwas für seines mitnehmen“, erzählt Oliver Käfer von der WKO, welche die Veranstaltung jährlich an einem anderen Ort in der Steiermark austrägt.