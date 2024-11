Wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit begegnet man in Bruck und Kapfenberg derzeit öfter der Farbe Orange. So erleuchtet in der Kornmesserstadt abends der Schlossberg in der Farbe, eine Fahne weht am Hauptplatz und den tratschenden Frauenskulpturen auf diesem wurden entsprechende Schals angezogen. An manchen Orten sind Kreidespuren gezogen, auf diesen sind eine Hand und die Schrift „Stoppt Gewalt an Frauen“ zu erkennen.