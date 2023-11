Weltweit ist immer noch jede dritte Frau von physischer, psychischer und/oder sexueller Gewalt betroffen. In Österreich ist es jede fünfte Frau. Wie jedes Jahr organisiert UN Women auch heuer die UN-Kampagne „Orange the World“ zwischen 25. November und 10. Dezember. Rund um diese 16 Tage gibt es weltweite Aktionen, um Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. In der Region hat sich der Soroptimist Club Bruck, ein Serviceklub zur Unterstützung von Frauen und Mädchen, wie schon in den vergangenen Jahren zum Ziel gesetzt, auf diese Aktion mit mehreren Projekten und Veranstaltungen hinzuweisen.