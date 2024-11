Die Abstimmungspanne der Brucker SPÖ bei der jüngsten Gemeinderatssitzung schlägt Wellen: Am Donnerstag hatten die regierenden Sozialdemokraten einem Einwand gegen den umstrittenen Bebauungsplan in Mitteraich stattgegeben, obwohl man diesen eigentlich an jenem Abend beschließen wollte. Angesichts dieser Torpedierung spart die Opposition freilich nicht mit Häme und Kritik.