Bevor die Weihnachtsmärkte in der Region starten, zeigen am Wochenende 18 Hobbykünstlerinnen und -künstler in der Sport- und Kulturhalle Allerheiligen ihre Werkstücke. Von der Töpferkunst und handwerklichen Schmiedekunst geht es über Stickereien, Nähereien, alpenländischen Krippen, Holzdekorationen, Imkereiprodukten, Schilder und Kinderspielsachen aus Holz bis hin zu Kletzenbrot und Keksen. Die Veranstaltung der Naturfreunde Kindberg findet heuer zum zweiten Mal statt.